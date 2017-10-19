Роснефть считает, что слухи о смерти нефти преувеличены

Впрочем, всплеска цен на "черное золото" ждать не стоит

Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что слухи о "смерти" нефти сильно преувеличены.

Черное золото останется основой мировой энергетики в ближайшие 20-30 лет. Об этом он заявил в четверг на X Евразийском форуме в Вероне.

"Снижение роли нефти будет компенсировано ростом доли газа и удлинением производной цепочки за счет производства нефтепродуктов", — цитирует Сечина ТАСС.

Сечин также отметил, что всплеска цен на нефть сейчас ждать не стоит. Доля жидких углеводородов в структуре мирового потребления энергии в долгосрочной перспективе будет медленно снижаться, но по-прежнему останется достаточно высокой.

Напомним, Азербайджан продлил нефтяной "контракт века" еще на 25 лет.