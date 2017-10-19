Нобелевский лауреат озвучил рецепты "исцеления" экономики Украины

Прежде всего – борьба с коррупцией, обеспечение верховенства права и очистка финансовой системы

Нобелевский лауреат Пол Кругман в деталях разобрал экономику Украины и дал свои советы относительно ее оптимизации.

Об этом пишется в новом выпуске журнала "Новое время".

"Необходимо проводить реформы, а это скажется на судьбе малых и средних компаний. Боритесь с коррупцией, установите верховенство права, очистите финансовую систему — и малый бизнес начнет бурно развиваться. Но я оговорюсь: реформы нужно делать не для малого бизнеса, а для всей страны", - утверджает лауреат.

Кругман напомнил, что Украина — это экономика, которая базируется на экспорте сырья.

"А это не очень привлекательная среда для небольших компаний. Чтобы это изменить, нужно приложить много усилий, хотя условия сейчас у вас неплохие. Гривна сильно девальвировала за последние годы, но все равно она достаточно крепкая, учитывая, насколько у вас низкая продуктивность труда. Все дело в том, что Украина экспортирует сырье на внешние рынки, а зарплаты — по-прежнему невысокие. Это, кстати, тоже проблема", - говорит он.

Эксперт говорит, что экономика Украины должна быть "открытой и справедливой".

"В мире очень много денег, которые некуда выгодно инвестировать. С реальными нулевыми ставками по облигациям развитых стран время брать в долг вполне подходящее. Инвесторов можно убедить вкладываться в облигации развивающихся стран. К тому же Украине сегодня нужен успешный прецедент размещения евробондов, чтобы вновь оказаться в фокусе внимания инвестиционных фондов", - сказал нобелевский лауреат.

Также он рассказал, как можно заставить крупные компании платить налоги в странах, где у них реально происходят бизнес-процессы.

"Это можно сделать двумя способами. Во-первых, налоги нужно собирать в той стране, где реализуются продукты конкретной компании, а не там, где находится главный офис или формально зарегистрировано юридическое лицо этой компании. Такой подход неидеален, но мог бы решить проблему. Во-вторых, если ключевые экономические силы согласятся поставить офшоры на место — те просто исчезнут", - заявляет эксперт.

Кругман уверяет, что если большие игроки в экономике договорятся между собой закрыть налоговые гавани, то это будет совсем несложно.

"Напоследок скажу еще, что многие правительства попросту не умеют собирать налоги", - добавил он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко прогнозирует рост ВВП в 2018 году на уровне более 3,2%.