Цена биткоина может достичь $25 000, – эксперт

Соучредитель FundStrat Global Advisor финансовый стратег Том Ли прогнозирует цену биткоина в $25 тыс., если инвесторы заложат в структуру своих инвестиционных портфелей только 5% первой криптовалюты. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Business Insider.

Том Ли известен на Уолл-стрит своей бычьей позицией в отношении биткоина и считает, что перетекание функции золота как инвестиционного актива в биткоин является ключевым в ценообразовании первой криптовалюты.

"На самом деле это очень консервативная оценка, что инвесторы будут распределять в смешанном портфеле всего пять процентов в альтернативные валюты. Сегодня это распределение намного больше, оно ближе к 10%-15% в некоторых портфелях. Таким образом, при пятипроцентном распределении биткоин оценивается в 25 000 долларов. Но если будет больше, то легко добраться до цены 100 и 200 тысяч долларов", – сказал он.

Тем не менее, в краткосрочной перспективе Ли сам дает консервативные оценки, прогнозируя, что отметка в 6000 долларов будет оставаться потолком до середины 2018 года.

"... Когда люди говорят о неустойчивости биткоина сегодня, они забывают, что, когда мы ушли из доллара – золотой стандарт доллара, волатильность золота в течение четырех лет была примерно такой же, как и волатильность биткоинов сегодня", – заключил он.

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Напомним, 13 октября биткоин почти достиг отметки в $6000.