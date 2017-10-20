Правительство готовится к пересчету пенсий военных и силовиков, – Рева

Также в Кабмине планируют подготовить законопроект о порядке получения субсидий пенсионерами с временно оккупированных территорий

В ближайшее время Кабинет министров Украины внесет в Верховную Раду законопроект о пересчете пенсий военнослужащих и сотрудников силовых структур. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сейчас готовится и в ближайшее время будет подан в ВР законопроект о перерасчете пенсий военнослужащим и работникам силовых структур. Это конкретный закон, мы его тоже должны принять, новый", - заявил Рева.

По словам министра, такой перерасчет будет касаться 554 тысяч человек, пенсии которых не пересматривались с 2012 года. Также в правительстве планируют подготовить законопроект о порядке получения субсидий пенсионерами с временно оккупированных территорий.

Напомним, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что пенсионная реформа предусматривает повышение пенсий для более 10 млн граждан.