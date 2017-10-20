Рева сказал, повлияют ли обновленные пенсии на размер субсидии

В отопительном сезоне 2017-2018 годов из-за увеличения пенсий субсидии уменьшать не будут

Новые увеличенные пенсии повлияют на размер субсидий только со следующего отопительного сезона. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время Часа вопросов к правительству 20 октября, передает 112 Украина.

"Новый повышенный размер пенсии не влияет на размер субсидии, назначенной на отопительный сезон 2017-2018 годов. Новый размер пенсии будет учтен при назначении субсидии только с мая 2018 года. Следовательно, никакого уменьшения субсидии за счет большей пенсии не произойдет", – сказал Рева.

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Напомним, недавно министр социальной политики Андрей Рева заявил, что повышение пенсий в рамках принятой парламентом пенсионной реформы не приведет к скачку инфляции и курса доллара.

Верховная Рада одобрила пенсионную реформу 3 октября. Согласно этому документу, около 9 млн пенсионеров с октября получают увеличенную пенсию (как минимум до 1 452 грн). Кроме того, реформа предусматривает ряд других изменений в пенсионной системе Украины. Закон вступил в силу 11 октября.