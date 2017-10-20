Бюджет нельзя принимать "под елочку", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал Верховную Раду как можно скорее принять законопроект о государственном бюджете Украины на 2018 год.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает Украинская правда.

"Нам надо принять бюджет на 2018 год. Я предлагаю, чтобы мы это сделали как можно быстрее. Что нам тянуть под елочку? Правительство внесло его (проект) еще в сентябре, мы его качественно проработали с фракциями", - отметил премьер.

Напомним, Кабмин 15 сентября внес в Раду проект госбюджета-2018 с доходами 877 млрд грн и расходами 948,1 млрд грн.

Дефицит госбюджета составит 2,4% валового внутреннего продукта (ВВП).

Проект госбюджета предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.