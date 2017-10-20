Биткоин продолжает бить рекорды

Цена биткоина превысила значение в 6 тыс. долларов за монету, продолжая устанавливать исторические максимумы. Об этом пишет ЛІГА.net.
Рост котировок первой криптовалюты продолжился, пробив психологически важный уровень в 6 тыс. долларов. По данным потокового графика криптовалютной биржи OKCoin цена биткоина колеблется в пределах 6090-6100 долларов за монету.
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На украинской бирже Kuna биткоин торгуется на уровне 150 тыс. грн за монету
Напомним, соучредитель FundStrat Global Advisor финансовый стратег Том Ли прогнозирует цену биткоина в $25 тыс.