В Калифорнии попытаются перераспределить богатство

Мэр Стоктона Майкл Таббс очень хочет посмотреть, что люди смогут делать, если немного повысить их финансовые возможности

Жителям Стоктона в Калифорнии начнут выплачивать безусловный базовый доход в сумме $500 в месяц или $6000 в год.

Экспериментальный проект под названием "Стоктонская демонстрация экономических прав и возможностей" будет запущен в августе следующего года.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на vox.com.

В 2012 году Стоктон стал самым большим городом в США, объявившим себя банктором. С тех пор финансовое положение города значительно улучшилось. Теперь, в связи с внедрением безусловного базового дохода, ситуация в городе может еще больше измениться. Эксперимент станет первой попыткой перераспределить богатство, которое возникло в Кремниевой долине на фоне процветания представителей IT-сферы и упадка многих других.

Инициатором проекта стал мэр города Майкл Таббс.

На проект уже привлекли первый $1 млн, который выделит благотворительная организация Economic Security Project и, в частности, ее соуправляющий Крис Хьюз, один из сооснователей Facebook. Именно он выделит большую часть финансирования. В целом понадобится как минимум $1,8 млн, поскольку Таббс надеется, что эксперимент продлится не менее трех лет и улучшит жизнь не менее 100 людям.

"Я очень хочу посмотреть, что люди смогут делать, если немного повысить их финансовые возможности. Посвятить себя воспитанию детей или заботе о близких, вернуться в колледж, чтобы актуализировать свои навыки или инвестировать в бизнес. Я знаю несколько очень изобретательных горожан", — заявил 26-летний мэр Стоктона.

На планирование эксперимента уйдет 6-9 месяцев — за этот период город установит точную сумму и порядок выплат, а также проконсультируется с исследователями. Если эксперимент окажется успешным, есть вероятность, что его запустят и в других городах США.