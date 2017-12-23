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Главная » Деньги » Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ
Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ
Фото: Олег Батрак/bigmir.net

Тариф "Новогодний". Потребителям без счётчиков не отключат газ

Парламент дал украинцам больше времени на установку индивидуальных счетчиков газа, но за них придется платить из своего кармана

Ольга Прядко - 23.12.17 3978
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Потребители газа для бытовых нужд могли остаться без голубого топлива уже с 1 января 2018 года, если у них не были установлены счетчики газа. 21 декабря парламент проголосовал за законопроект №5722-д, которым продлил срок установки счетчиков до 1 января 2021 года. Но разрешив одну экстренную ситуацию, законопроект поднял еще один спорный вопрос. В документе прописано, что не дома, а именно квартиры должны быть оснащены счетчиками. На это понадобится около 7 млрд гривен, которые, вероятнее всего, снова заложат в тариф.

Коллективный счёт

В законопроекте 2015 года о коммерческом учете газа заложили норму, которая предусматривала установку газовых счетчиков. Но в ней не прописали, какие именно счетчики нужно устанавливать – индивидуальные или домовые. Облгазы, которые по факту должны устанавливать оборудование, воспользовались нечеткостью формулировки и массово запустили установку домовых счетчиков. Для них это было дешевле.

"С 2011 года в тариф на распределение газа заложили инвестиционную составляющую на счетчики, – рассказывает Татьяна Бойко, координатор жилищных программ "Опоры". – Но так как средства не всегда использовались по назначению, стало понятно, что подавляющее большинство предприятий не успевает обеспечить индивидуальный учет до 1 января 2018 года".

Когда стало понятно, что до конца 2017 года норму закона выполнить не удастся, власть начала искать варианты. В итоге регулятор (НКРЕКП) разрешил ставить домовые счетчики для потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи.

"НКРЕКП разрешила заложить в тариф затраты на домовые счетчики с тем, чтоб они были установлены во всех домах (до 1 января 2018 года. – Фокус). Облгазы закупили оборудование. Насколько мне известно, многие предприятия были готовы выполнить эту задачу", – рассказывает Алексей Оржель, руководитель сектора "Энергетика" BRDO.

Установят ли все закупленные домовые счетчики – неизвестно. В соответствии с законопроектом № 5722-д, если его подпишет президент, без согласия жителей домовой счетчик поставить никто не имеет права.

Индивидуальный расчёт

Индивидуальные счётчики – это справедливо, но не дешево. Стоимость одного прибора составляет 2200-2400 гривен

Домовые счётчики могут использовать только для информационной сверки, говорит Бойко. Без индивидуальных счётчиков, потребитель все равно не будет платить адекватные деньги за услугу.

Показания общедомовых приборов "разбрасываются" на всех зарегистрированных потребителей в доме. Но количество зарегистрированных не совпадает с количеством тех, кто реально проживает, люди по-разному используют газ, существуют незаконные врезки.

"По данным группы РГК, средний показатель на домохозяйство в отопительном сезоне прошлого года составил 26 кубометров в случае домового учета. Средние показатели индивидуальных – 2-4 кубометра на человека (если в семье 3 человека, это максимум 12 кубометров)", – рассказывает Бойко.

Индивидуальные счётчики – это справедливо, но не дешево. По словам Алексея Оржеля, стоимость одного прибора – 2200-2400 гривен. Народный депутат Украины Лев Пидлисецкий отмечает, что в Украине около 3 млн потребителей газа для приготовления пищи не имеют счётчиков. Остальные уже со счётчиками.

"Объем потребления газа ими – около 5%. Но по количеству – это до 25% всех потребителей", – отмечает Пидлисецкий.

Арифметика затрат на новый этап учета достаточно проста. Вопрос только в том, а кто заплатит? Тут эксперты практически единодушны в своем мнении – заплатят потребители. Эти затраты скорее всего будут заложены в тариф.

"Кто-то поверит, что собственники облгазов привлекут кредиты на это? Или привлекут грантовый или акционерный капитал? Они все это вложат в тариф. Это стандартная система работы",  – уверяет Алексей Оржель.

На вопрос, кому выгодна такая расстановка вещей, эксперт дает однозначный ответ – счетчики покупают у тех, кто имеет контроль над монополией поставки и распределения газа.

Право выбирать

Те, кто не хочет платить за газ по нормативам, могут приобрести счётчики самостоятельно. Парламентарии прописали возможность компенсации стоимости прибора в счет дальнейшей оплаты за услуги операторам газораспределительной сети.

"Компенсируется стоимость счетчика в соответствии с распоряжением Кабмина. Правительство должно разработать механизм компенсации", – добавляет Пидлисецкий.

Не исключено, что в следующем году стоит ожидать очередных правок в закон про коммерческий учет газа.

"Мы считаем, что компенсация за установку счетчиков должна лечь именно на распределительные компании", – уверен Лев Пидлисецкий. Понятно, что пока распределительные и поставляющие компании принадлежат одному собственнику. Но в перспективе на рынок могут выйти новые игроки. Тогда эта норма будет актуальной.

Пока же, по словам представителей ВРУ, удалось добиться главного – у облгазов не будет необходимости отключать газ с нового года.

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