Нафтогаз начисляет Газпрому от 1 до 3 млн долларов пени ежедневно

НАК "Нафтогаз" начисляет российскому "Газпрому" от 1 до 3 млн долларов пени в рамках исковых требований по транзитному контракту.
Об этом в Facebook написал главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.
"Проценты, которые каждый день насчитываются по нашим исковым требованиям в рамках Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, решение по которым должно быть принято в феврале, составляют от 1 до 3 млн долларов", - сообщил он.
Напомним, Коболев сказал, когда будет окончательно известно, "кто кому должен", по спорам с Газпромом.