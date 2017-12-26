Провал приватизации обойдется украинцам в 14 млрд гривен

От продажи госимущества планировали заработать 17 миллиардов, а заработали только три

Кабинет министров Украины увеличил привлечение государственных займов в бюджет на 2017 год на 13,7 мдрд грн из-за невыполнения плана приватизации, от которой правительство намеревалось выручить 17,1 млрд грн.



Соответствующее распоряжение Кабмина опубликовано в газете "Урядовий кур’єр".

Согласно документу, увеличение государственных займов необходимо в связи с сокращением финансирования государственного бюджета за счет приватизации.

Напомним, государственный бюджет Украины на 2017 год предусматривает 17,1 млрд грн поступлений за счет приватизации.

Фонд госимущества в 2018 году планирует выполнить план поступлений от приватизации в размере 22,5 млрд грн.



Как писал "Фокус", ФГИ утвердил перечень объектов, готовящихся к приватизации в 2018 году.