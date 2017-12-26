В Приватбанк влили 16 миллиардов гривен

Завершился четвертый этап дополнительной капитализации Приватбанка.
Она произошла за счет дополнительного выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 16 млрд грн в обмен на акции финучреждения.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Минфин отмечает, что решение о дополнительной капитализации банка на 38,5 млрд грн было принято Кабинетом министров 23 июня 2017 года на основании предложений НБУ с учетом рекомендаций экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков, а также на основании заключения независимого аудитора Приватбанка - компании EY.
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Первый транш из указанной суммы (третий этап дополнительной капитализации – Прим.Ред.) в объеме 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года в виде ОВГЗ в обмен на акции допэмиссии.
Решением наблюдательного совета Приватбанка от 18 декабря 2017 года была утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал. Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент его перехода в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн.
Напомним, Минфин приветствует арест активов Коломойского и Боголюбова.