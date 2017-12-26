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Главная » Деньги » В Приватбанк влили 16 миллиардов гривен

В Приватбанк влили 16 миллиардов гривен

В Приватбанк влили 16 миллиардов гривен
Фото: РИА Новости Украина

Решение о дополнительной капитализации банка на 38,5 млрд грн было принято Кабмином еще 23 июня 2017 года 

26.12.17 339
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Завершился четвертый этап дополнительной капитализации Приватбанка

Она произошла за счет дополнительного выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 16 млрд грн в обмен на акции финучреждения.

Об этом сообщается на сайте ведомства. 

Минфин отмечает, что решение о дополнительной капитализации банка на 38,5 млрд грн было принято Кабинетом министров 23 июня 2017 года на основании предложений НБУ с учетом рекомендаций экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков, а также на основании заключения независимого аудитора Приватбанка - компании EY.

Первый транш из указанной суммы (третий этап дополнительной капитализации – Прим.Ред.) в объеме 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года в виде ОВГЗ в обмен на акции допэмиссии.

Решением наблюдательного совета Приватбанка от 18 декабря 2017 года была утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал. Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент его перехода в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн.

Напомним, Минфин приветствует арест активов Коломойского и Боголюбова.

 

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