В Приватбанк влили 16 миллиардов гривен

Решение о дополнительной капитализации банка на 38,5 млрд грн было принято Кабмином еще 23 июня 2017 года

Завершился четвертый этап дополнительной капитализации Приватбанка.

Она произошла за счет дополнительного выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 16 млрд грн в обмен на акции финучреждения.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минфин отмечает, что решение о дополнительной капитализации банка на 38,5 млрд грн было принято Кабинетом министров 23 июня 2017 года на основании предложений НБУ с учетом рекомендаций экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков, а также на основании заключения независимого аудитора Приватбанка - компании EY.

Первый транш из указанной суммы (третий этап дополнительной капитализации – Прим.Ред.) в объеме 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года в виде ОВГЗ в обмен на акции допэмиссии.

Решением наблюдательного совета Приватбанка от 18 декабря 2017 года была утверждена переоценка объектов операционной и неоперационной недвижимости, объектов финансового лизинга и их влияние на капитал. Результаты переоценки свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент его перехода в государственную собственность, что обусловило необходимость дополнительной капитализации на сумму 16 млрд грн.

Напомним, Минфин приветствует арест активов Коломойского и Боголюбова.