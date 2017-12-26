Россия полностью исчерпает свой Резервный фонд в этом году

Со следующего года российское законодательство предусматривает объединение ФНБ с Резервным фондом

В 2017 году из Резервного фонда РФ потратят около 1,5 трлн рублей, из Фонда национального благосостояния (ФНБ) - около 660 млрд рублей.

Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

"Траты ФНБ - это около 660 млрд рублей, Резервный фонд - где-то 1,5 трлн рублей", - отметил он и добавил, что Резервный фонд полностью будет исчерпан.

Отметим, ранее Силуанов говорил, что на 1 января 2018 г объем средств ФНБ составит 3,7 трлн рублей, или чуть больше 4% ВВП, при этом ликвидная часть ФНБ составит 2,3 трлн рублей.

Со следующего года российское законодательство предусматривает объединение ФНБ с Резервным фондом.

По данным Минфина РФ, Резервный фонд за ноябрь 2017 г увеличился почти на 2%, до 994,64 млрд рублей, а ФНБ сократился на 2,8%, до 3,9 трлн рублей.

Напомним, Порошенко анонсировал новую программу макрофинансовой помощи от ЕС.