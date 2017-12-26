"Ощадбанк" против России: решение примут в следующем году

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что до 2018 года будет принято решение по делу "Ощадбанк" против России".

Об этом передает 5 канал.

Отметим, дело связано с тотальным уничтожением инвестиций банка в Крыму после аннексии полуострова. Сумма требований включает стоимость потери активов и стоимость потери бизнеса Ощадбанка в Крыму и составляет более 1 млрд долларов. Решение будет принимать арбитражный трибунал в Париже.

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"Мы ожидаем позитивного результата в деле, которое инициировал "Ощадбанк" против России, и мы надеялись, что решение будет в этом году, в том числе, учитывая объем материалов, решение будет в следующем году и по юрисдикции, и по сути этого вопроса", - сказала она.

Зеркаль отметила, что Украина выиграла несколько исков против РФ за имущество в аннексированном Крыму, что может послужить стимулом к подаче исков от частных инвесторов.

Напомним, Россия полностью исчерпает свой Резервный фонд в этом году.