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Главная » Деньги » Задолженности по зарплате в ноябре достигли 2,582 млрд грн

Задолженности по зарплате в ноябре достигли 2,582 млрд грн

Задолженности по зарплате в ноябре достигли 2,582 млрд грн
Фото: РИА Новости Украина

Почти половина этой суммы сформирована в Донецкой и Луганской областях

27.12.17 150
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Суммарная задолженности по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2017 года выросла на 5,1%, с начала года – на 44,2% и к 1 декабря достигла 2,582 млрд грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Как отмечается, в ноябре сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 9,3% и к 1 декабря года составила 1,457 млрд грн.

В ноябре задолженность по зарплате сократилась в Винницкой (на 10,4%), Тернопольской (на 10,0%), Черниговской (на 4,6%), Львовской (на 2,3%), Запорожской (на 1,2%), Харьковской (на 0,7%) областях и в Киеве (на 1,9%).

При этом рост задолженности по зарплате в минувшем месяце зафиксирован в Черновицкой (в 2,2 раза), Закарпатской (в 1,7 раза), Ивано-Франковской (на 31,6%), Черкасской (на 18,2%), Хмельницкой (на 14,6%), Кировоградской (на 10,5%), Херсонской (на 8,3%), Полтавской (на 6,1%), Днепропетровской (на 4,8%), Волынской (на 4,3%), Киевской (на 3,5%), Ривненской (на 2,5%), Николаевской (на 2,4%) областях.

К началу декабря более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,6%). При этом почти половина суммы задолженности сформирована в Донецкой (31,2%) и Луганской (16,5%) областях.

В ноябре-2017 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере образования – на 50,3% (до 12,84 млн грн), временного размещения и организации питания – на 38,7% (до 4,163 млн грн), здравоохранения – на 21,1% (до 43,876 млн грн), искусства, спорта, развлечений и отдыха – на 15,1% (до 3,278 млн грн), деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 14,3% (до 9,663 млн грн).

Также выросла задолженность государственного управления и обороны, обязательном соцстраховании – на 8,7% (до 6,222 млн грн), в промышленности – на 5,2% (до 1,988 млрд грн), сфере транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 4,8% (до 198,709 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 3,3% (до 117,308 млн грн), строительстве – на 1,9% (до 90,223 млн грн), информации и телекоммуникаций – на 1,6% (до 6,493 млн грн), оптовой и розничной торговли – на 1,4% (до 17,834 млн грн).

При этом сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в финансовой и страховой сферах – на 16,9% (до 17,457 млн грн), в сельском хозяйстве – на 2,1% (до 11,203 млн грн), по операциям с недвижимым имуществом – на 1,2% (до 47,378 млн грн).

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