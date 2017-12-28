В Украине повысили с нового года тарифы на холодную воду

Речь идет не о всех водоканалах

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод на 2018 год для ряда водоканалов Украины. Соответствующие решения были приняты НКРЭКУ на очередном заседании комиссии.



Комиссия утвердила новые тарифы на водоснабжение, в частности:

"Харьковводоканал" - на уровне 8,38 гривни/кубометр (рост на 16,71%), а на водоотвод – 4,36 гривни/кубометр (рост на 9,55%);

"Днепрводоканал" – тариф на водоснабжение на уровне 6,47 гривни/кубометр (рост на 4,69%) и водоотвод – 4,25 гривни/кубометр (рост на 0,47%);

"Львовводоканал" – тариф на водоснабжение на уровне 7,09 гривни/кубометр (рост на 10,61%) и водоотвод – 3,62 гривни/кубометр (рост на 5,85%).

В соответствии с решениями, тарифы на услуги центрального водоснабжения и водоотвода в 2018 году изменены для 60 лицензиатов комиссии.

Отмечается, что на изменение тарифов повлияли, в частности, изменение расходов на оплату труда, стоимости электрической энергии, ставок налогов, стоимости реагентов, курса валют для лицензиатов, имеющих займы международных финансовых организаций.

Напомним, НКРЭКУ в следующем году собирается поднять цену на электричество.