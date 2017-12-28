Киевляне станут меньше платить за тепло

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании "Киевэнерго" на отопление для населения на 4,1%.



Соответствующие постановления комиссия приняла на очередном заседании.

Так, комиссия установила для «Киевэнерго» тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.

Все тарифы приведены с учетом НДС.

Напомним, в Украине повысили с нового года тарифы на холодную воду.