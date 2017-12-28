ГФС отчиталась о доходах в бюджет от крупного бизнеса

Налоговая эффективность крупного бизнеса значительно выше, чем у среднего и малого бизнеса, считают в службе

В этом году поступления в бюджет Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в сравнении с прошлым выросли 13% (303 млрд грн) - до 250,3 млрд грн.

Об этом сообщило ведомство в своем Facebook.

Так, прирост НДС составил 111 млрд грн, что на 13% (12,7 млрд грн) больше в сравнении с прошлым годом. Прирост акцизного налога увеличился на 19% (10,2 млрд грн) - до 62 млрд грн, налога на прибыль - 44,4 млрд грн - на 16% (6,8 млрд грн ) больше прошлогоднего показателя.

При этот отмечается, что удельный вес поступлений Офиса стабильно в течение всего года занимает 57% от общих налоговых поступлений в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владельцы роскошных авто уплатили более 200 миллионов налога

"Налоговая нагрузка по НДС стабильно в течение года не снижается менее 2,7% и является самым высоким показателем по стране. Нагрузка по налогу на прибыль аналогично выше по Украине и составляет 1,4% ", - говорится в сообщении.

В Офисе также отмечают, что крупные плательщики обеспечили 84% положительных начислений по налогу на прибыль, при этом их доходы занимают 69% всех юридических лиц Украины.

"Таким образом, налоговая эффективность крупного бизнеса значительно выше среднего и малого бизнеса", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 3,7 миллиона украинцев работают "в тени".