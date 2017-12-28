Очередной украинский банк прекратил свою деятельность

Украинский банк "Кредит Оптима Банк" принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
"Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у ПАО "Кредит Оптима Банк". Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица", – говорится в сообщении.
Это уже четвертый банк, который принял такое решение.
Напомним, по аналогичной процедуре НБУ отозвал лицензии у ПАО "КБ "Финансовый партнер", ОАО "Апекс-Банк" и ОАО "Промышленно-финансовый банк".