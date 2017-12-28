Кременчугу дадут 9 млн евро на энергоэффективность

Муниципалитет города стал первым в Украине, который получит средства в рамках программы PSEEF

Европейский банк реконструкции и развития выделит Кременчугу 9 млн евро в рамках программы энергоэффективности.

"ЕБРР предоставляет пакет финансирования объемом EUR9 млн, состоящий из долгосрочного кредита банка на сумму до EUR6 млн, льготного кредита Фонда чистых технологий (ФЧТ) в размере EUR1,5 млн и гранта из специального фонда акционеров (СФА) ЕБРР в размере EUR1,5 млн", - поясняется в сообщении пресс-службы ЕБРР, сообщает Телеграф.

Финансирование будет предоставлено городскому КП "Кременчугская муниципальная энергосервисная компания" и поможет обеспечить экономию 19,5 ГВтч энергии (EUR1,3 млн в денежном выражении) в год в 66 зданиях по всему городу.

Таким образом, муниципалитет Кременчуга стал первым в Украине, который получит средства в рамках программы PSEEF, утвержденной ЕБРР 13 декабря 2017 года.

В Кременчуге действует более 120 общественных зданий, большинство из которых нуждаются в теплоизоляции, модернизации энергораспределительных систем и установке индивидуальных теплопунктов.

В целом, программа включает финансирование ЕБРР в размере EUR100 млн и льготное финансирование ФЧТ в размере EUR15 млн.

Напомним, Кабмин утвердил создание Фонда энергоэффективности.