Сеул собрался "подавить безумие спекуляций" на рынке криптовалют

Цена биткоина после этого немедленно упала ниже $14 тысяч

В четверг, 28 декабря 2017 стоимость биткоина опустилась ниже $14 000. После недавнего подъема до $16 000, самая популярная криптовалюта мира продолжила дешеветь.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg.

Серьезный удар по "битку" (как называют в обиходе криптовалюту) пришелся со стороны Южной Кореи, где правительство заявило, что "рассматривает варианты подавления безумия спекуляций, включая потенциальное прекращение хотя бы некоторых операций по обмену криптовалют".

К 20:16 четверга (по Киеву) курс Bitcoin упал до $13.906, подешевев на $1170 или 7,76%.

Биткоин колебался на уровне $14 тыс в 9:20 утра в Нью-Йорке.

Также продолжает дешеветь эфириум ($735.60). Из первой десятки криптовалют мира тенденция к подорожанию пока наблюдается только у Ripple ($1.48).

Напомним, Bitcoin Diamond задействовали в мошеннической схеме.