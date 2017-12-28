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Главная » Деньги » Сеул собрался "подавить безумие спекуляций" на рынке криптовалют

Сеул собрался "подавить безумие спекуляций" на рынке криптовалют

Сеул собрался "подавить безумие спекуляций" на рынке криптовалют
Фото: cbc.ca

 Цена биткоина после этого немедленно упала ниже $14 тысяч

28.12.17 85
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В четверг, 28 декабря 2017 стоимость биткоина опустилась ниже $14 000. После недавнего подъема до $16 000, самая популярная криптовалюта мира продолжила дешеветь.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg

Серьезный удар по "битку" (как называют в обиходе криптовалюту) пришелся со стороны Южной Кореи, где правительство заявило, что "рассматривает варианты подавления безумия спекуляций, включая потенциальное прекращение хотя бы некоторых операций по обмену криптовалют".

К 20:16 четверга (по Киеву) курс Bitcoin упал до $13.906, подешевев на $1170 или 7,76%.

Биткоин колебался на уровне $14 тыс в 9:20 утра в Нью-Йорке.

Также продолжает дешеветь эфириум ($735.60). Из первой десятки криптовалют мира тенденция к подорожанию пока наблюдается только у Ripple ($1.48). 

Напомним, Bitcoin Diamond задействовали в мошеннической схеме.

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