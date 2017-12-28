Uber продаст пятую часть себя японцам

Японская телекоммуникационная корпорация SoftBank Group выкупит около 20% американской компании Uber у группы инвесторов и сотрудников этого сервиса онлайн-такси.
Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.
Представители SoftBank Group победили в тендере на право купить ценные бумаги Uber, которые принадлежат группе инвесторов и сотрудников американской компании.
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Текущая капитализация Uber оценена в $48 млрд по сравнению с недавними рыночными выкладками (около $70 млрд). "SoftBank Group купит долю американской компании со скидкой почти 30%", - пояснили в The Wall Street Journal.
Напомним, Uber разместит в Киеве свой главный офис в Центральной и Восточной Европе.