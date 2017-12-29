Bloomberg считает, что в уходящем году самые прибыльные - акции украинских компаний

Ровно год назад Bloomberg заявил, что гривна будет самой стабильной валютой мира в 2017 году

Акции украинских компаний стали самыми прибыльными в 2017 году, индекс украинских акций показал рост в текущем году на 80%.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Bloomberg.

МВФ заявил в мае, что видит "признаки восстановления" экономики Украины и "перспективную основу для дальнейшего роста".

Это, по мнению экспертов агентства, и стало началом "ралли инвесторов" на развивающихся рынках в надежде на более высокую доходность.

По данным исследования также существенно выросли фондовые индексы Казахстана (+64%) и Монголии (+63%).

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Среди валют наиболее прибыльными стали инвестиции в криптовалюты, которые принесли их владельцам до 6000% прибыли, однако опасения инвесторов относительно надежности этих вложений остаются достаточно сильными.

Что касается нецифровых валют, то наиболее прибыльным оказался мозамбикский метикал. Второе место в списке наиболее выгодных для инвестиций валют поделили чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%.

Рейтинг включает также и наиболее убыточные активы уходящего года. Так, по итогам 2017 года сильнее всего обесценился узбекский сум, официальный курс которого упал на 60%, то есть более чем вдвое.

В категории инвестиций в сырьевые активы наиболее выгодными были вложения в палладий. Стоимость этого металла, который применяется в ювелирном деле и системах контроля выхлопных газов, за год выросла на 54%, с 680 долларов до более чем 1060 долларов.

На 29% выросли за год цены на медь и алюминий, что эксперты Bloomberg связывают с улучшением прогнозов по экономики по всему миру и ожиданиями роста потребления цветных металлов.

В то же время инвестиции в природный газ и продовольственные активы (сахар, кофе, соевые бобы) принесли убытки.

Напомним, Сеул собрался "подавить безумие спекуляций" на рынке криптовалют.