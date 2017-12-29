Украинским банкам разрешили выдавать валютные кредиты иностранцам

НБУ разрешил банкам выдавать юрлицам-иностранцам экспортные кредиты в валюте на покупку товаров и услуг украинского происхождения.
Соответствующие нормы закреплены в постановлении №147 от 28 декабря, которое вступает в силу 30 декабря, сообщает регулятор на своем сайте.
Такие услуги смогут предоставлять банки, обладающие генеральной лицензией на осуществление валютных операций в части привлечения и размещения иностранной валюты на международных рынках.
Нормы документа распространяются на кредиты банкам нерезидентам, а также экспортные займы юрлицам для приобретения ими товаров, работ и услуг украинского происхождения.
Напомним, НБУ заявил, что перевод валюты за пределы Украины ужесточен.