Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » НБУ сообщил, какие банки нарушили закон

НБУ сообщил, какие банки нарушили закон

НБУ сообщил, какие банки нарушили закон
Фото: Днепр Час

Среди них и Ощадбанк

29.12.17 907
200

К шести банкам были применены меры воздействия со стороны Нацбанка за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщили в пятницу, 29 декабря, в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что решением НБУ были применены штрафные санкции к Банку ¾.

Кроме того к еще пяти финучреждениям были сделаны письменные замечания. В список попали:  СЕБ корпоративный банк, ТАСкомбанк, Вернум банк, Ощадбанк и ВТБ Банк.

Среди основных нарушений "ненадлежащие разработка и обновление внутренних документов по вопросам финмониторинга, нарушение порядка выявления подлежащих ему финопераций и представления Нацбанку Украины необходимой информации".

Также СЕБ корпоративный банк, ТАСкомбанк и Банк ¾ использовали ПО, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку при необходимости финоперации до ее проведения.

Нацбанк указывает, что всего за 2017 год по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, он применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн грн.

Напомним, Украина – мировой антилидер по уровню проблемных кредитов в банках.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Украинским банкам разрешили выдавать валютные кредиты иностранцамУстановленный сегодня НБУ курс гривны будет действовать до 3 январяОфициальный курс: доллар уже стоит более 28 гривен

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых влиятельных украинцев 11407
  2. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 10637
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 11380
  4. Дать в морду революции. Кому захотелось кофе на Крещатике 11769
  5. Донбасс и абрикосы. Любовь Якимчук об украинском Луганске и фагоцитах в "серой зоне" 2906
  6. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 5038
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 2019
  8. "Я устала от глобальной ненависти". ONUKA о новом сингле и будущем альбоме Mozaïka 6412
  9. На живой воде. Как Христина Соловий отозвалась на зов предков 3336
  10. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 6862
  1. Исполнительная служба арестовала счета Приватбанка по иску Суркисов 8004 / 8407
  2. Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 1855 / 9612
  3. Киевский подросток заработал на фейковом обменнике 3,8 млн грн 1460 / 1781
  4. Эксперт сравнил американский и российский военный флот 1451 / 7044
  5. В украинских тюрьмах находится около 320 россиян, - Лутковская 1318 / 1528
  6. В аэропорту "Борисполь" могут снести два терминала 1112 / 1303
  7. Откройте глаза. Как невидимые гориллы спасают Украину 1084 / 1198
  8. "Офшорный список" Украины пополнился новыми странами 1008 / 1189
  9. Правда или ложь. Умеете ли вы отличать реальные новости от фейка 909 / 1096
  10. Украинцы задолжали за коммуналку 27 миллиардов гривен 880 / 2041
  1. Правда или ложь. Умеете ли вы отличать реальные новости от фейка 12 / 1096
  2. Откройте глаза. Как невидимые гориллы спасают Украину 10 / 1198
  3. Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 8 / 593
  4. В украинских тюрьмах находится около 320 россиян, - Лутковская 4 / 1528
  5. Ученые бьются над идеей создания идеальной снежинки 4 / 743
  6. Эксперт сравнил американский и российский военный флот 4 / 7044
  7. Ракеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружие 4 / 5312
  8. Украинцы задолжали за коммуналку 27 миллиардов гривен 4 / 2041
  9. Сломать рамки. Как Роман Михайлов препарирует страх 3 / 1051
  10. Что и куда экспортировала Украина в 2017-м 3 / 892
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.