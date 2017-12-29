НБУ сообщил, какие банки нарушили закон

Среди них и Ощадбанк

К шести банкам были применены меры воздействия со стороны Нацбанка за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Об этом сообщили в пятницу, 29 декабря, в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что решением НБУ были применены штрафные санкции к Банку ¾.

Кроме того к еще пяти финучреждениям были сделаны письменные замечания. В список попали: СЕБ корпоративный банк, ТАСкомбанк, Вернум банк, Ощадбанк и ВТБ Банк.

Среди основных нарушений "ненадлежащие разработка и обновление внутренних документов по вопросам финмониторинга, нарушение порядка выявления подлежащих ему финопераций и представления Нацбанку Украины необходимой информации".

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Также СЕБ корпоративный банк, ТАСкомбанк и Банк ¾ использовали ПО, которое не обеспечивает автоматическое обнаружение и остановку при необходимости финоперации до ее проведения.

Нацбанк указывает, что всего за 2017 год по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, он применил меры воздействия к 40 банкам в виде 37 письменных предостережений и 15 штрафов на общую сумму 67,6 млн грн.

Напомним, Украина – мировой антилидер по уровню проблемных кредитов в банках.