Делу время. Как заработать в новогоднюю ночь

Фокус и сайт work.ua нашли профессии, в которых можно себя реализовать во время новогодних праздников

Новый год — праздник, конечно, весёлый и многими ожидаемый, но бывает так, что настроение не праздничное, денег нет, а перспектива смотреть всю ночь телевизор совсем не радует. Для тех, кто не хочет встречать Новый год дома или не готов вымученно веселиться до утра, Фокус и сайт work.ua нашли профессии, в которых можно себя реализовать не только в новогоднюю ночь, но и на период всех праздничных дней.

Упаковщик товаров

На праздничные дни, с новогодней ночью включительно, есть возможность подработать упаковщиком товаров в некоторых сетевых магазинах Украины. Особенного опыта для этого не требуется. Все, что нужно, — быстро раскладывать товар по пакетам, помогать доносить их до автомобиля и, конечно же, не портить новогоднее настроение клиентам магазина.

Оплата за 12-часовую смену — 500 грн.

Официант

Многие рестораны ввиду большой загрузки ищут официантов на новогоднюю ночь. Для этого необходимо прилично выглядеть, обладать стрессоустойчивостью и умением общаться с людьми. График работы с 16:00 31 декабря до 6:00 1 января.

Помимо того, что вас бесплатно накормят, за работу днём заплатят 200 грн, за работу ночью — 400 грн. Ну и, конечно, новогодние чаевые никто не отменяет.

Актёр

Во время новогодних праздников есть возможность подработать Дедом Морозом. Для этого необходимо быть весёлым и энергичным человеком, любящим детей. Работать придётся на детских утренниках и частных заказах. При этом в вакансии указывается, что в роли Деда Мороза вы можете выступить не только на детских праздниках, но и на взрослых корпоративах.

Зарплата за работу на праздники — около 5 тыс. грн.

Продавец хот-догов

Есть возможность поработать продавцом на главной ёлке города. Требуются лишь умение работать быстро и опрятный внешний вид. Ну и готовность приготовить много хот-догов в новогоднюю ночь.

За период праздников, в зависимости от продаж, можно заработать до 15 тыс. грн.

Повар на новогодней ярмарке

Если вам от 25 до 35 лет и вы владеете минимальными кулинарными навыками, у вас есть возможность во время новогодних праздников поработать поваром или баристой в одном из множества уютных домиков на новогодней ярмарке. Ориентировочный график работы: два дня через два или три через три. В обязанности входит приготовление меню заведения. Те, кто не умеют готовить еду, могут варить кофе или разливать глинтвейн.

Зарплата — 400–500 грн в день, учтите, что в новогоднюю ночь тоже придётся поработать.