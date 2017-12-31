Стало известно, сколько Яценюк и Аваков получили за свою долю "Эспрессо"

Телеканал заявляет, что изменение собственника не повлияет на редакционную политику

Экс-глава Кабмина, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк продал 30-процентную долю телеканала "Эспрессо" за $1 465 281. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

"Стоимость сделки с американской компанией Atmosphere Entertainment, Inc., созданной в штате Нью-Йорк, США, – 1 млн 465 тыс 281 долларов США. Соглашение заключено абсолютно прозрачно – без всяких схем оптимизации налогов и использования офшорных компаний. Все финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках Соединенных Штатов Америки и Украины", – написала она.

Налоги, которые поступят в государственный бюджет, составят около 7 млн грн.

По словам Лаппо, опцион на приобретение 30-процентной доли в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100 % ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Эспрессо") был заключен Арсением Яценюком со соучредителем канала Ларисой Княжицкой еще в 2013 году – в то время, когда независимый канал только начинал свою деятельность как раз накануне сложного для страны периода. Это было отражено в электронной декларации Арсения Яценюка за 2016 год.

Жена главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Инна продала свою 40-процентную долю телеканала "Эспрессо" за почти $2 млн. Об этом Аваков сообщил в Twitter.

Докладываю информацию из первых рук. pic.twitter.com/YVLuI7jiJT — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 31 декабря 2017 г.

"За 40% долю канала по полностью прозрачному и "белому" контракту, прошедшему комплайнс в американском и украинском банках, моя жена получила на счет в украинском банке 1 миллион 953 тысяч 708 долларов", – написал Аваков.

Он добавил, что из этой суммы налоговые выплаты в бюджет составят около 9 млн 700 тыс. грн, а изменения имущественного положения семьи отобразит в электронной декларации по итогам года.

В "Эспрессо" заявили, что указанные изменения не повлияют на редакционную политику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне АТО будет вещать новый донецкий телеканал

Ранее сообщалось, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк и Инна Авакова, жена главы МВД продали свои доли в уставном капитале телеканала "Эспрессо" иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын украинского олигарха и народного депутата Иван Жеваго.

Напомним, телеканал "Espreso.TV" был создан осенью 2013 года. Его учредителями выступили Николай Княжицкий и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.

Яценюк, Авакова и супруга Княжицкого Лариса стали совладельцами телеканала "Эспрессо" в августе 2017 года.

Как сообщала тогда пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, он приобрел корпоративные права телеканала за 3,8 млн грн.

В начале декабря народный депутат и основатель телеканала "Эспрессо" Николай Княжицкий заявил, что народный депутат и бизнесмен Константин Жеваго хочет купить "Эспрессо". По словам Княжицкого, телеканал является прибыльным, в частности благодаря размещению рекламы предприятий, связанных с Константином Жеваго.