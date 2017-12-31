Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » Стало известно, сколько Яценюк и Аваков получили за свою долю "Эспрессо"

Стало известно, сколько Яценюк и Аваков получили за свою долю "Эспрессо"

Стало известно, сколько Яценюк и Аваков получили за свою долю "Эспрессо"
Фото: РБК-Украина

Телеканал заявляет, что изменение собственника не повлияет на редакционную политику

31.12.17 1404
1010

Экс-глава Кабмина, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк продал 30-процентную долю телеканала "Эспрессо" за $1 465 281. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

"Стоимость сделки с американской компанией Atmosphere Entertainment, Inc., созданной в штате Нью-Йорк, США, – 1 млн 465 тыс 281 долларов США. Соглашение заключено абсолютно прозрачно – без всяких схем оптимизации налогов и использования офшорных компаний. Все финансовые транзакции прошли проверку в соответствующих банках Соединенных Штатов Америки и Украины", – написала она.

Налоги, которые поступят в государственный бюджет, составят около 7 млн грн.

По словам Лаппо, опцион на приобретение 30-процентной доли в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100 % ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Эспрессо") был заключен Арсением Яценюком со соучредителем канала Ларисой Княжицкой еще в 2013 году – в то время, когда независимый канал только начинал свою деятельность как раз накануне сложного для страны периода. Это было отражено в электронной декларации Арсения Яценюка за 2016 год.

Жена главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова Инна продала свою 40-процентную долю телеканала "Эспрессо" за почти $2 млн. Об этом Аваков сообщил в Twitter.

"За 40% долю канала по полностью прозрачному и "белому" контракту, прошедшему комплайнс в американском и украинском банках, моя жена получила на счет в украинском банке 1 миллион 953 тысяч 708 долларов", – написал Аваков.

Он добавил, что из этой суммы налоговые выплаты в бюджет составят около 9 млн 700 тыс. грн, а изменения имущественного положения семьи отобразит в электронной декларации по итогам года.

В "Эспрессо" заявили, что указанные изменения не повлияют на редакционную политику.

Ранее сообщалось, что лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк и Инна Авакова, жена главы МВД продали свои доли в уставном капитале телеканала "Эспрессо" иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является гражданин Украины, сын украинского олигарха и народного депутата Иван Жеваго.

Напомним, телеканал "Espreso.TV" был создан осенью 2013 года. Его учредителями выступили Николай Княжицкий и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.

Яценюк, Авакова и супруга Княжицкого Лариса стали совладельцами телеканала "Эспрессо" в августе 2017 года.

Как сообщала тогда пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, он приобрел корпоративные права телеканала за 3,8 млн грн.

В начале декабря народный депутат и основатель телеканала "Эспрессо" Николай Княжицкий заявил, что народный депутат и бизнесмен Константин Жеваго хочет купить "Эспрессо". По словам Княжицкого, телеканал является прибыльным, в частности благодаря размещению рекламы предприятий, связанных с Константином Жеваго.

11
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
В Украине в 2017 году возросло количество нарушений свободы словаПравда или ложь. Умеете ли вы отличать реальные новости от фейкаФото с украинским офицером на Донбассе попало в топ The Guardian

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых влиятельных украинцев 12234
  2. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 11200
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 11779
  4. Дать в морду революции. Кому захотелось кофе на Крещатике 12254
  5. Донбасс и абрикосы. Любовь Якимчук об украинском Луганске и фагоцитах в "серой зоне" 3131
  6. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 5178
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 2314
  8. "Я устала от глобальной ненависти". ONUKA о новом сингле и будущем альбоме Mozaïka 6567
  9. На живой воде. Как Христина Соловий отозвалась на зов предков 3501
  10. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 7489
  1. С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий 21641 / 24323
  2. Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты 3862 / 23039
  3. Зради та перемоги. Підсумки року від сільського аналітика 2974 / 3386
  4. Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 2025 / 9025
  5. В Кабмине рассказали, когда начнется монетизация льгот на коммуналку 1395 / 3444
  6. В ночь с 1 на 2 января земляне увидят Суперлуние 1346 / 1542
  7. Стало известно, сколько Яценюк и Аваков получили за свою долю "Эспрессо" 1237 / 1404
  8. Те же грабли. Главные подводные камни госбюджета-2018 935 / 1065
  9. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 902 / 4545
  10. Эксперт сравнил американский и российский военный флот 892 / 9751
  1. С 1 января в Украине вводится монетизация субсидий 41 / 24323
  2. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 14 / 4545
  3. Зради та перемоги. Підсумки року від сільського аналітика 11 / 3386
  4. Очень надоело враньё. Чего я жду от 2018 года 9 / 979
  5. Украинским военным все-таки повысят денежные выплаты 8 / 23039
  6. В ночь с 1 на 2 января земляне увидят Суперлуние 7 / 1542
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 6 / 2314
  8. Эксперт сравнил американский и российский военный флот 4 / 9751
  9. Донбасс, Гомер, Коновалец, Брежнев. Итоги литературного года 4 / 647
  10. Рева назвал дату перерасчета пенсий украинских военных 4 / 6441
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.