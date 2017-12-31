Те же грабли. Главные подводные камни госбюджета-2018

Предвыборное заигрывание с электоратом, заниженный показатель инфляции, раздача "пряников" в виде налоговых льгот — это бюджет страны на следующий год

Государственный бюджет на 2018 год Верховная Рада приняла рекордно быстро — 7 декабря, тогда как в прошлые годы за главный финансовый документ страны депутаты голосовали в последний момент, перед наступлением Нового года. В правительстве своевременным принятием госбюджета, да и в целом его содержанием очень гордятся. "Все голоса "за" — это голоса за развитие государства, модернизацию экономики, повышение обороноспособности и обеспечение благосостояния граждан", — написал в соцсетях премьер-министр Владимир Гройсман.

В своём оптимизме премьер не оригинален. Его предшественники в Кабмине из года в год называют главный финансовый документ страны "бюджетом развития", в то время как противники нарекают его "бюджетом проедания". Отметим, что и в 2017-м представители оппозиции остались верны традициям и поспешили обозвать принятый документ "бюджетом издевательства над страной".

Но какими бы цветастыми эпитетами ни характеризовали госбюджет-2018 политики из противоборствующих лагерей, по мнению экспертов, этот документ весьма тривиален. Как отмечает Евгений Олейников, член Экономического дискуссионного клуба, фактически все бюджеты последних 10 лет можно назвать "бюджетами проживания", так как каждый из них принимается лишь для того, чтобы как-то прожить очередной год, без каких-либо попыток заложить в основу документа хотя бы среднесрочный прогноз.

Откуда деньги

Госбюджет-2018 отличается рекордными за всю историю Украины доходами и расходами — 913,6 млрд грн и 988,6 млрд грн соответственно. Однако, если пересчитать показатели доходов по средневзвешенному курсу доллара за год, выходит, что бюджет 2018-го не дотягивает до уровня 2013-го, с которым мы ещё долго будем сравнивать состояние украинской экономики.

Если в 2013 году в госказну поступило $42,4 млрд (339,2 млрд по курсу 8 UAH/USD), то в 2018-м запланированы доходы на уровне $31,2 млрд (913,6 млрд грн по заложенному в бюджет курсу 29,3 UAH/USD). То есть более чем двукратный рост доходов госбюджета в сравнении с 2013 годом в первую очередь объясняется девальвационными и инфляционными процессами. Ведь вместе с повышением цен растут поступления основных налогов и сборов и соответственно доходные и расходные статьи бюджета.

Добавили. В среднем размер пенсий в 2018-м вырастет на 15–20%

Ещё один фактор роста доходов госбюджета — повышение минимальных пенсий и зарплат, за счёт чего расширяется база налогообложения. Напомним: в 2017-м минималку повысили вдвое — до 3,2 тыс. грн. В 2018-м запланированы очередные повышения. Кроме того, в следующем году правительство рассчитывает на экономический рост в 3%, что также даёт возможность улучшить показатели главного финансового документа.

Благодетели

В 2019 году в Украине должны пройти президентские и парламентские выборы. Поэтому провластные силы стараются заработать политические баллы на распределении средств госбюджета. В этом контексте особенно бросается в глаза улучшение соцстандартов. Так, минимальная зарплата повышается на 16%, до 3,7 тыс. грн. Минимальные пенсии к концу 2018 года вырастут на 9%, до 1,5 тыс. грн. В среднем же размеры пенсий повысятся на 15–20%.

Не забыли законодатели и о работниках бюджетной сферы. В частности, со слов премьера, в бюджете на 2018 год предусмотрено повышение зарплат учителей на 25%.

Видимо, изменения в начислении пенсий привели к увеличению издержек на покрытие дефицита Пенсионного фонда — традиционно одной из наиболее затратных бюджетных статей. В 2018-м на содержание армии пенсионеров бюджет выделяет 139,3 млрд грн, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Для сравнения: бюджетное финансирование Минобороны в 2018-м составит 86 млрд грн.

Возможно, что со временем соцстандарты в госбюджете на 2018 год будут дополнительно пересмотрены в сторону увеличения. Ведь накануне рассмотрения главного финансового документа страны президент Пётр Порошенко анонсировал, что в 2018 году минимальная зарплата в Украине повысится до 4,1 тыс. грн. Нельзя исключать, что гарант попробует провести подобное изменение через парламент.

Влияние повышения соцстандартов на экономику эксперты оценивают по-разному. Как отмечает Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital, на фоне роста доходов государственного бюджета, запланированного на уровне 18,5%, рост социальных показателей особо не выделяется. Однако Евгений Олейников считает, что даже такое умеренное повышение может привести к дальнейшему раскручиванию инфляционной спирали.

В бюджет на 2017 год изначально закладывали показатель инфляции около 8%. При этом в ноябре инфляция достигла 13,6% в годовом измерении

Раздавая бюджетные "пряники", власть имущие не забыли и о себе. В частности, депутаты с 1 января увеличили себе зарплату примерно до 17 тыс. грн (10 прожиточных минимумов). То, что законодатели в любой стране должны получать зарплату значительно выше средней, вполне логично. Но тот факт, что мало кто из народных избранников сегодня живёт только на депутатскую зарплату, дискредитирует это, на первый взгляд рациональное, новшество в глазах граждан.

Как депутатские зарплаты, так и рост расходов на органы власти вполне может спровоцировать волну спекуляций среди популистски настроенных оппозиционеров. А издержки госбюджета на Верховную Раду в 2017 году увеличились на 36%, до 1,7 млрд грн, на Кабмин — на 47%, до 1,7 млрд, на Госуправление делами — на 13%, до 2,7 млрд грн, на Генпрокуратуру — на 16%, до 6,8 млрд грн.

Особая гордость президента — повышение расходов на оборону и безо­пасность. "Страна обороняется. На армию предусмотрено 86 млрд грн, что почти на 25% больше, чем в 2017-м. Пятая часть бюджета будет использована на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году" — такой комментарий появился на странице Порошенко в соцсети через несколько часов после голосования за главную финансовую смету года.

В бюджете выросли расходы и на строительство дорог — это традиционная тема Владимира Гройсмана, на которой он зарабатывает политические баллы. На данную статью расходов в бюджете заложили около 40 млрд грн. В подобной ситуации удивляют малозначительные суммы, которые государство в 2018 году готово вложить в масштабные инфраструктурные объекты. "В бюджете заложено всего лишь 1,8 млрд грн на разработку и реализацию 11 государственных инвестиционных проектов. Такая цифра свидетельствует о малом количестве инфраструктурных проектов и о кризисе идей на фоне увеличения административных расходов", — комментирует ситуацию Егор Киян, эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований (МЦПИ). По его мнению, без значительных инфраструктурных проектов и конструктивных идей, делая основную ставку на сырьевое развитие, заявленного роста ВВП и доходов бюджета Украины в 2018 году достичь будет трудно.

Традиционно не могут похвастаться значительными объёмами финансирования украинская наука и культура. В частности, Национальная академия наук получит из госбюджета около 4,5 млрд грн, Министерство культуры — 6,4 млрд грн.

Всем сёстрам по серьгам

Бюджет 2018 года оказался особенно щедрым для отдельных отраслей экономики, на которые распространяются интересы крупного бизнеса. Например, 4 млрд грн в бюджете 2018 года выделили на государственную поддержку животноводства и ещё 945 млн — на финансовую поддержку аграриев. Для сравнения: в 2017 году финансирование по этим статьям составляло 170 млн грн и 1,473 млрд грн соответственно.

Как новая. На строительство и ремонт дорог в новом бюджете заложили более 40 млрд грн

Главным бенефициаром этого решения выглядит владелец группы компаний "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрий Косюк. За первое полугодие 2017-го МХП уже получил от государства 809 млн грн. Это 42% всех дотаций аграриям.

Ещё одним претендентом на бюджетные деньги вновь может стать агрохолдинг "Авангард", входящий в крупнейший аграрный холдинг Украины "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. В первом полугодии 2018-го "Авангард" получил из бюджета 142 млн грн. При этом облагодетельствованный таким образом олигарх остаётся одним из крупнейших должников государства по обязательствам своих прогоревших банков ("Финансовая инициатива" и VAB-Банк) и кредитам связанных с ними лиц. Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева некогда оценивала долги компаний Бахматюка перед государством в 38 млрд грн.

Так как многие поправки в госбюджет вносились с голоса, до публикации документа с подписью президента сложно судить, сколько ещё так называемых депутатских хотелок были поддержаны в угоду олигархам.

Миссия невыполнима?

Много вопросов вызывает показатель дефицита госбюджета, который установлен на уровне 81,8 млрд грн (2,4% ВВП). Финансировать его, в частности, планируется за счёт поступления средств от приватизации в объёме 22,5 млрд грн. Но выполнение этой статьи вызывает у экономистов вполне справедливые опасения. Как отмечает Евгений Олейников, в текущей нестабильной политико-экономической ситуации, усиленной фактором предвыборного года, приобретение крупных активов выглядит малопривлекательно. В 2017 году эту тенденцию продемонстрировал срыв конкурса по продаже Одесского припортового завода.

Ещё один нереалистичный показатель — поступления от спецконфискации средств коррупционеров времён Януковича. Несмотря на то, что в 2017 году в госбюджет влили около 30 млрд грн, конфискованных у окружения беглого президента, в 2018-м вызывают вопросы даже заложенные по этой статье 4,7 млрд грн. И дело не в том, что с коррупционеров уже нечего взять. Как подчёркивает Олейников, выполнить задачу сложно из-за конфликтов между правоохранительными органами, которые совместную борьбу с коррупцией подменяют междоусобной войной за влияние.

Животный интерес. В 2018 году на поддержку животноводства предусмотрено 4 млрд грн

Да и рост запланированных бюджетных доходов на 18,5% по сравнению с бюджетом-2017 наталкивает на вопросы относительно реалистичности показателей. "Достижение таких цифр в 2018 году будет зависеть от конкретных шагов правительства, — считает Егор Киян. — Но в условиях отсутствия идей может свестись к запуску печатного станка, ускорению инфляции и, соответственно, увеличению поступлений через налоги и акцизы".

Напомним, что в бюджет на 2017 год изначально закладывали показатель инфляции около 8%. При этом в ноябре инфляция достигла 13,6% в годовом измерении. "Так экономика отреагировала на попытки правительства административным путём повысить базу налогообложения, в два раза подняв минимальную зарплату и накачав экономику деньгами, не обеспеченными товарами и услугами", — комментирует ситуацию Евгений Олейников. Поэтому и бюджет 2018 года собеседник Фокуса считает реалистичным по доходам при нереалистичном показателе инфляции в 9%.

Если ценой выполнения бюджета на 2018 год вновь станет дву­значная инфляция, за предвыборные обещания повышения соцстандартов и "хотелки" депутатов в виде преференций отдельным отраслям фактически заплатят украинские граждане, которым товары и услуги обойдутся ещё дороже. В первую очередь это касается чудом выживших в кризис представителей среднего класса и малого бизнеса, которые от очередного повышения минимальной зарплаты и пенсии уж точно ничего не выиграют.