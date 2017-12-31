С 1 января в Украине повышают акцизы на сигареты

В Украине акцизы на сигареты в 2018 году возрастут на 30%. Это предусмотрено изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, передает Укринформ.

Документ предусматривает постепенное, до 2024 года, повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий.

В частности, ставки специфических акцизов на табачные изделия в 2018 году возрастают на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предварительной индексации в целом на 29,7%). В дальнейшем они должны подниматься на 20% ежегодно до 2024 года.

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Цель плана повышения акцизов – достижение минимального уровня налогообложения, который действует в ЕС - 90 евро на 1000 сигарет. До сих пор этот показатель в Украине составлял 20 евро (596,05 грн).