В Великобритании может появиться собственная криптовалюта

В Великобритании в следующем году может появиться новая криптовалюта, привязанная к фунту стерлингов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sunday Express.

Новая криптовалюта может не только заменить привычные банки, но и коренным образом реформировать банковский сектор Британии.

Новую криптовалюту можно будет использовать в Центробанке, благодаря чему появится возможность совершать такие покупки, как недвижимость или автомобиль, в течение нескольких секунд.

Повышение популярности и рост курса биткоина усилили давление на Банк Англии по введению собственной цифровой валюты. Поскольку цифровая валюта будет связана с фунтом стерлингов, она будет намного стабильнее, чем биткоин или любая другая криптовалюта.