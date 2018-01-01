С 1-го января в Украине вырастет минимальная зарплата

Повышение предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год

В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривны – до 3723 гривен. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год.

"Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января – 3723 гривны, в почасовом размере – 22,41 гривны", – говорится в документе.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым после анализа выполнения бюджета на 2017 год поднять минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 грн с 3200 грн.