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Главная » Деньги » С 1-го января в Украине вырастет минимальная зарплата

С 1-го января в Украине вырастет минимальная зарплата

С 1-го января в Украине вырастет минимальная зарплата
Фото из открытых источников

Повышение предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год

01.01.18 1422
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В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривны – до 3723 гривен. Это предусмотрено в государственном бюджете на 2018 год. 

"Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января – 3723 гривны, в почасовом размере – 22,41 гривны", – говорится в документе.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает необходимым после анализа выполнения бюджета на 2017 год поднять минимальную заработную плату в 2018 году до 4100 грн с 3200 грн.

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