Украина оказалась первой среди постсоветских стран по улучшению делового климата

Украина заняла первое место среди постсоветских стран в рейтинге улучшения делового климата, составленного британским деловым изданием Financial Times.
Об этом на своей странице в сети Facebook написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Хорошая новость! Financial Times признала Украину первой среди всех постсоветских стран мира по улучшению делового климата. Показатели темпа развития у нашего государства оказались лучшими", - написал премьер.
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Согласно данным FT, опубликованным Гройсманом, за семь лет деловой климат в Украине улучшился на 24,21 пункта - до 63,9 пункта.
Ранее "Фокус" писал о том, как иностранный бизнес защищает свои права в Украине.