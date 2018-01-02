РФ разрабатывает "крипторубль", чтобы избежать санкций, – СМИ

Однако России еще далеко до выпуска цифровых денег

Российские чиновники разрабатывают криптовалюту, чтобы избежать международных финансовых санкций. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на Financial Times, передает Украинская правда.

Президент России Владимир Путин поручил государственным учреждениям работать над "крипторублем".

Криптовалюта станет еще одним способом для проведения финансовых операций в рублях и избежания санкций, которые ограничивают возможности финансирования страны.

FT подчеркивает, что Россия еще далека от выпуска "крипторубля". Однако он поможет противостоять попыткам США препятствовать российской экономике.

Работа над созданием собственной криптовалюты в России происходит на фоне того, что в США американские регуляторы и законодатели пытаются понять финансовую технологию цифровых валют, которая сейчас переживает свой активный рост.

Регуляторы предупредили инвесторов, что цифровые валюты подлежат федеральному финансовому регулированию и призвали относиться к ним с осторожностью.

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Напомним, Соединенные Штаты запретили десяткам российских государственным чиновникам, агентствам, компаниям и союзникам Путина пользоваться своей государственной финансовой системой и проводить операции с долларами. Санкции внедрили после аннексии Крыма Россией в 2014 году.