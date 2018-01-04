Google вывела в офшоры более $19 млрд, – Bloomberg

Для ухода от налогообложения компания использует "двойной ирландский и нидерландский сэндвич"

Американская транснациональная корпорация Google в 2016 году перевела 15,9 миллиарда евро (19,2 миллиарда долларов) на счет офшорной фирмы, зарегистрированной на Бермудских Островах, чтобы с помощью легальной схемы уйти от уплаты многомиллиардных налогов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Чтобы освободить от налогообложения большую часть своей международной прибыли Google использует две схемы, получившие неформальное название "двойной ирландский и нидерландский сэндвич".

В частности, через ирландскую "дочку" корпорация переводит свои доходы на счет фирмы-"почтового ящика" в Нидерландах. Оттуда средства поступают в офшорную компанию на Бермудах, принадлежащую другой зарегистрированной в Ирландии компании.

По данным Bloomberg, объем выведенных таким образом средств в 2016 году оказался на семь процентов выше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что Центр расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал журналистское расследование Paradise Papers "Документы райских островов" на основании очередной утечки документов из офшорных фирм о счетах топ-чиновников. Журналисты обнаружили в раскрытых документах фамилии десяти украинцев, имеющих офшорные счета на "райских островах".