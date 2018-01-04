Страховой ущерб от природных катастроф прошлого года установил исторический рекорд

Страховой ущерб от стихийных бедствий в 2017 году по предварительным данным составил 135 млрд долларов — это рекорд за всю историю.

Об этом 4 января сообщают мировые СМИ со ссылкой на крупнейшую в мире перестраховочную компанию Munich Re.

В первую очередь, речь идет об ураганах "Ирма", "Харви» и "Мария, а также крупном землетрясении в Мексике. По подсчетам страховщиков, совокупные потери мировой экономики от стихийных бедствий составляют около $330 млрд в 2017-м.

Это второй показатель за всю историю наблюдений. Первое место удерживает 2011 год — тогда ущерб составил $354 млрд (отдельно упоминается землетрясение "Тохоку" в Японии).

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По данным Munich Re, всего в прошлом году выявили 710 природных катастроф (при среднегодовом показателе в 605). В результате стихийных бедствий погибли 10 тысяч человек.

Торстен Йеворрек, отвечающий в компании за перестраховочной бизнес, заявил: "Для меня самое главное — то, что некоторые из катастроф — такие, как серия крайне разрушительных ураганов, – позволяют делать прогнозы о том, чего нам ожидать. Отдельные события не позволяют уверенно говорить об изменениях климата, однако наши эксперты ожидают, что подобные проявления экстремальной погоды будут происходить все чаще".

Напомним, ущерб от "Харви" на $3 млрд превысил убытки от "Катрины".