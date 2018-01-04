ГФС назвала другую сумму не заплаченных Киевстаром налогов

Обыски в офисах мобильного оператора "Киевстар" проходили по делу о неуплате компанией около 2,4 млрд грн налогов.
Об этом 4 января рассказала пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталия Непряхина.
По ее словам, сотрудники налоговой милиции искали важные для расследования документы.
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В ГФС отметили, что обыски проводились с санкцией следственного судьи от 3 января.
Следственные действия проводились под запись видеокамер, как того требуют изменения в Уголовно-процессуальном кодексе.
Напомним, президент мобильного оператора "Киевстар" Петр Чернышов сообщил, что 30 сотрудников налоговой полиции утром 4 января провели обыск в офисе компании. В его сообщении речь шла о сумме в 1,5 млрд грн.