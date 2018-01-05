На борьбу с коррупцией дадут больше денег

Больше всего из госбюджета выделят агентству по розыску коррупционных активов

В 2018 году в Украине значительно усилится финансирование органов, занимающихся борьбой с коррупцией.

Об этом говорится в тексте закона О государственном бюджете Украины на 2018 год, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, финансирование НАБУ увеличится на 11%, НАПК – на 13%, Нацагентства по возврату активов – в 5 раз.

Сообщается, что Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) выделят 857 млн грн., что на 10,8% больше, чем в 2017 году. При этом в 2017 году НАБУ выделялось 773,6 млн грн.

Также, согласно закону о госбюджете, Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) в 2018 году выделяется 683,5 млн грн, что на 13% больше, чем год назад.

Из общей суммы, предусмотренной в госбюджете-2018 для НАПК, на финансирование уставной деятельности политических партий предусмотрено 513,7 млн грн.

Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в 208 году выделяется 253 млн грн, что в пять раз больше по сравнению с 2017 годом.

На деятельность Государственного бюро расследований предусмотрено 651,6 млн грн, Совета национальной безопасности и обороны – 156,4 млн грн.

Напомним, в Украине стартовал новый этап подачи е-деклараций.