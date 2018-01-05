Более 170 народных депутатов получили 33 млн грн "квартирных"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и еще 175 народных депутатов получили 32,6 млн гривен из государственного бюджета для компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера в 2017 году.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Украинских новостей.

162 депутата получили по 192 тыс. гривен каждый, в том числе Парубий, председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк и председатель "Народного фронта" Максим Бурбак.

Во фракции "Блок Петра Порошенко" средства из госбюджета предоставлены 61 из 138 депутатов, в том числе депутатам Андрею Вадатурскому, Павлу Кишкарю, Аркадию Корнацкому, Ивану Куличенко, Богдану Онуфрику, Александру Сугоняко, Константину Усову и Александру Черненко.

Во фракции "Народный фронт" компенсацию получили 44 из 81 депутата, в том числе заместитель председателя фракции Юрий Береза, депутаты Евгений Дейдей, Андрей Левус, Михаил Гаврилюк, Максим Поляков и Павел Унгурян.

В "Объединении "Самопомощь" бюджетные средства получили 14 из 25 депутатов, в том числе председатель фракции Олег Березюк и его заместитель Олег Лаврик, депутаты Тарас Пастух, Семен Семенченко.

Также получили компенсацию 11 из 26 депутатов группы "Партия "Видродження", в том числе Евгений Геллер и Антон Киссе; 9 из 43 депутатов "Оппозиционного блока"; 3 из 18 депутатов группы "Воля народа" (в том числе Михаил Ланьо); 7 из 21 депутатов фракции Радикальной партии Олега Ляшко (в том числе Алена Кошелева и Юрий-Богдан Шухевич), а также 4 из 20 депутатов фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" (в том числе Сергей Евтушок, Вадим Ивченко и Юрий Одарченко).

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