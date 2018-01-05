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Госстат подсчитал, в каких регионах самые высокие зарплаты
Фото: flickr / National Bank Of Ukraine

Госстат подсчитал, в каких регионах самые высокие зарплаты

Меньше всех получают в Черниговской области

05.01.18 679
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По последним данным, обнародованным на сайте Государственной службы статистики Украины, в ноябре 2017 года самую высокую среднюю заработную плату получали жители Киева и Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

По данным отчета службы статистики, в ноябре 2017 средняя заработная плата в Киеве составила 11 643 грн. На второй строчке по уровню зарплат – Донецкая область со средней зарплатой в 8 217 грн. Тройку лидеров замыкает Киевская область – здесь средний уровень заработка составляет 7 541 грн.

Чуть меньше получают жители Днепропетровской (7 424 грн) и Запорожской (7 326 грн) областей.

Самый низкий уровень средней заработной платы, по данным ведомства, в Тернопольской (5 956 грн) и Черниговской (5 898 грн) областях.

Если сравнить прошлогодние данные, то в ноябре 2016 средний заработок по Украине составил 7 479 грн.

Напомним, с 1 января 2018 года в Украине повысилась минимальная заработная плата. Ее размер составляет 3 723 грн в месяц.

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