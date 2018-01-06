Порошенко получил более 1 миллиона гривен процентов по вкладам в банке

Президент Петр Порошенко задекларировал доход в сумме 1 млн 29 тыс. 785 грн в виде процентов от вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк".

Такие данные обнародованы в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в сообщении о существенных изменениях и датированы 5 января 2018 года.



Указано, что Порошенко получил проценты по трем вкладам в банке в сумме 616 тыс. 309 грн, 328 тыс. 698 грн и 84 тыс. 778 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Результаты проверки декларации Порошенко 17 августа оглашены не будут

Напомним, Международный инвестиционный банк, работающий на рынке Украины с 2008 года, в январе-сентябре 2017 года получил 78,364 млн грн прибыли, что в 2,5 раза выше показателя за аналогичный период предыдущего года. Ключевым владельцем банка является Петр Порошенко.

За 2016 год Порошенко задекларировал 12,2 млн грн доходов, из которых заработная плата составила 366,3 тыс. грн.