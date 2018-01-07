Visa отказала в обслуживании картам с поддержкой биткоина

Причиной названо несоблюдение правил членства в Visa, а это не борьба с криптовалютами

Американская транснациональная компания Visa, предоставляющая услуги проведения платежных операций, закрыла обслуживание дебетовых карт с поддержкой биткоина. Об этом сообщает Тehnot.

Несколько провайдеров дебетовых карт с поддержкой Bitcoin внезапно отказали клиентам в обслуживании, в частности Bitwala, Cryptopay, Wirex и TenX. Указанные провайдеры позволяли использовать биткоины в обычных торговых точках.

Инцидент произошел из-за действий со стороны платежного сервиса Visa Europe.

Банк-эмитент Bitcoin-карт WaveCrest получил от процессинговой компании Visa распоряжение немедленно закрыть все выпущенные им дебетовые карты.

Пользователи сообщили, что им пришли письма от WaveCrest и других компаний о закрытии счетов, хотя сами средства остались нетронутыми. При этом в Visa Europe заявили, что причиной стало несоблюдение WaveCrest правил членства в VISA, однако это не является борьбой с криптовалютами.

В WaveCrest считают иначе: "Изменения произошли столь внезапно, что у нас не было времени для уведомления наших клиентов. Это решение указывает, что Visa, а также доверенные лица других традиционных финансовых корпораций не желают обслуживать растущую крипто-экономику".