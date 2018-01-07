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Главная » Деньги » ЕС требует от РФ €1,4 млрд в год за запрет импорта свинины

ЕС требует от РФ €1,4 млрд в год за запрет импорта свинины

ЕС требует от РФ €1,4 млрд в год за запрет импорта свинины
Фото: huffingtonpost.com

В России грозятся выйти из Всемирной торговой организации в случае проигрыша этого иска Евросоюзу

07.01.18 364
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Евросоюз требует взыскания с России €1,4 млрд в год за ограничение импорта свинины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники, знакомые с делом, передает Укринформ.

"Европейский Союз требует взимать с Москвы 1,4 миллиарда долларов ежегодно, утверждая, что Кремль незаконно запретил импорт свинины из Европы в январе 2014 года как только отношения президента РФ Владимира Путина с Западом стремительно ухудшились", – говорится в сообщении.

Планируется, что размер взысканий ежегодно будет повышаться на 15%.

Всемирная торговая организация уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд.

Чиновник ЕС, имя которого не называется, объяснил, что во время этого арбитражного процесса должно быть решено, оправдано ли требование ЕС, прежде чем во время следующей процедуры будет принято решение о том, что можно наложить соответствующие взыскания на Москву.

В России грозятся выйти из Всемирной торговой организации в случае проигрыша иска Евросоюзу относительно запрета на экспорт свинины. Об этом заявил первый замглавы экономического комитета совета федерации Сергей Калашников, передает РИА Новости.

"В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью", – заявил Калашников.

Напомним, в прошлом году ВТО постановила, что Россия действовала нелегально, введя запрет на свинину, что стало сильным ударом для фермеров в Дании, Германии и Нидерландах.

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