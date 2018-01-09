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Главная » Деньги » Топ-менеджеры банка "Михайловский" объявлены в розыск

Топ-менеджеры банка "Михайловский" объявлены в розыск

Топ-менеджеры банка "Михайловский" объявлены в розыск
Фото: finbalance.com.ua

Их разыскивает Печерское управление полиции в Киеве

09.01.18 114
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Национальная полиция объявила в розыск трех бывших членов правления неплатежеспособного банка "Михайловский".

Об этом передают Українські Новини.

В частности, 25 сентября 2017 года в розыск объявлены экс-первый заместитель председателя правления Виталий Шастун 1977 года рождения, экс-директор департамента казначейства - член правления - Виктор Ерасов 1974 года рождения, а 26 сентября экс-директор финансового департамента - член правления - Татьяна Анишина 1968 года рождения.

Их всех подозревают в правонарушениях, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог).

Их разыскивает Печерское управление полиции Главного управления Нацполиции в Киеве.

Также в розыске с августа 2016 года числится экс-зампредседателя правления Михайловского Денис Панфилов.

Отметим, правление НБУ приняло решение об отнесении банка "Михайловский" в категорию неплатежеспособных еще 23 мая 2016 года, а 12 июля 2016-го по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации. 

Напомним, правоохранители расследуют хищение из банка "Михайловский" более 2 млрд грн, в том числе ущерб на 870 млн грн инкриминировали бывшее главе правления Игорю Дорошенко. В июне 2017 Днепровский районный суд Киева отправил его под домашний арест.

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