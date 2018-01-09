Украина стала больше импортировать нефтепродуктов

В натуральном выражении импорт увеличился на 5,6% - до 7,8 млн тонн

Украина в 2017 году импортировала нефтепродуктов на $4,1 млрд.

В натуральном выражении импорт нефтепродуктов в Украину в прошлом году увеличился на 5,6% - до 7,8 млн тонн.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе, передает УНИАН.

В ведомстве также отметили, что импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил $1,8 млрд (43,9%), из России – $1,2 млрд (30,6%), из Литвы – $469,4 млн (11,3%).

Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на $588,9 млрд.

Кроме того, в 2017 году Украина экспортировала 413,1 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью $180,8 млн.

Напомним, европейцы одобрили модель формирования запасов нефтепродуктов в Украине.