Киевэнерго снизил тарифы на тепло и горячую воду

С 31 декабря 2017 года компания "Киевэнерго" снизила тарифы на тепло и горячую воду в Киеве.

Об этом сообщает РИА Новости.

По решению НКРЭКУ от 28 декабря 2017 года, удешевленный тариф на централизованное отопление для домов (квартир) со счетчиками составил 1355,83 грн/Гкал, а без домовых или квартирных счетчиков – 31,55 грн за 1 м² (с НДС).

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Ранее 1 Гкал тепла от Киевэнерго обходилась по 1414,45 грн (с НДС) или по 32,91 грн за 1 м².

Снизились расценки и на горячую воду. При наличии полотенцесушителя 1 куб. м теперь стоит 80,62 грн (с НДС), без полотенцесушителя – 74,53 грн (с НДС). Ранее цена на горячую воду составляла 84,45 грн и 78,08 грн соответственно.

Напомним, Нафтогаз существенно повысит тарифы на газ для промышленности.