Инфляция в 2017 году составила 13,7%, - Госстат

В 2017 году потребительские цены повысились на 13,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Инфляция на потребительском рынке в декабре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1%.
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Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за 2017 год повысились на 17,7% (за декабрь на 1,5%), на алкоголь и табачные изделия - на 20,7% (за декабрь повысилась на 0,6%), на одежду и обувь - на 0,9% (за декабрь снизились на 2,4%), на жилищно-коммунальные услуги - на 10,6% (за декабрь повысились на 0,3%), на услуги, связанные со здравоохранением, - на 7,5% (за декабрь повысились на 0,8%), на образование - на 14,9% (за декабрь не изменились).
Напомним, Минэкономразвития Украины прогнозировало инфляцию на уровне 13,4 % по состоянию на конец 2017 года.