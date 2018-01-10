Сумыхимпром стоит 248 млн грн, - ФГИ

Фонд государственного имущества Украины завершил оценку ПАО "Сумыхимпром", которое готовится к приватизации.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Фонда Виталий Трубаров.
"Стоимость пакета акций химического предприятия составляет 248,85 млн грн", - сообщил он.
Трубаров добавил, что на продажу будет выставлено 99,99% акций предприятия.
"Сейчас Фонд нарабатывает условия приватизации пакета акций, и надеюсь, что в этом году предприятие найдет эффективного собственника", - заявил руководитель ФГИУ.
Напомним, в 2017 году государство на приватизации заработало 3,3 млрд грн.