Индекс борща: почем нынче кушают украинцы

Абсолютным лидером по росту цен стала свекла, которая за год подорожала на 73%

Цены на овощи из борщевого набора на украинском рынке за год выросли в среднем на 37%, опередив по росту цены на мясо, которые увеличились на 36%.

Об этом сообщил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Цены на овощи из борщового набора за последние десять дней декабря, кроме лука, добавили от 4 до 8% и показали совокупно рост стоимости овощной корзины за 2017 на 37%, в то время как мясо добавило 36%", - написал он.

По данным эксперта, абсолютным лидером по росту цены среди продуктов стала свекла, которая подорожала в прошлом году на 73%.

Лидером мясной корзины стало сало, которое выросло в цене по итогам года на 67%.

Дорошенко привел динамику стоимости так называемой овощной корзины украинцев, которая включает в себя по килограмму картофеля, капусты, моркови, свеклы и лука. Так, согласно его расчетам, по состоянию на начало января ее стоимость составляла 29 гривен, тогда как на аналогичную дату прошлого года этот показатель был равен 21,1 гривни.

Напомним, украинцы недоедают мяса и фруктов.