Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины на заседании в четверг, 11 января, принял постановление "Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2018 год".
Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Постановление предусматривает объем ассигнований госбюджетом на финансирование пенсионных программ в сумме 139,3 млрд грн.
Общий объем доходной части бюджета определен в сумме 353,6 млрд грн, расходной части - 345,8 млрд грн.
Такой бюджет поможет обеспечить выплату пенсий, надбавок и повышений и покрыть дефицит средств Пенсионного фонда Украины.
Напомним, Минсоцполитики озвучило прогноз по росту пенсий в 2019 году.