Минфин спрогнозировал рост госдолга в 2018 году

В целом к концу года он не должен превысить 2,7 трлн грн

Министерство финансов прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года в 2,3 раза – до 747,6 млрд грн.

При этом, прогнозируемый показатель на 2017 год не должен превысить 321 млрд грн.

Такие данные обнародованы в презентационных материалах о показателях бюджета на 2018 год, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что предельный размер государственного долга не превысит на конец 2018 года 1,9 трлн грн, тогда как по итогам 2017-м предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,8 трлн грн.

Соотношение государственного долга к ВВП вырастет с ожидаемых 75,6% в 2017-м до 82,4% к концу текущего года.

В целом к концу 2018-го госдолг не должен превысить 2,7 трлн грн.

Напомним, с 2019-го Украину ждут пиковые выплаты по внешнему долгу.